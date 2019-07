PlayStation Plus

Microsoft hat vorgelegt, jetzt zieht Sony nach! Heute haben die Mannen die kostenfreien Spiele via PlayStation Plus im neuen Monat August bekannt gegeben. Können diese mit dem opulenten Line-up von Microsoft mithalten?

Im Gegensatz zu Microsoft setzt Sony im August via PlayStation Plus nicht auf die ganz großen und bekannten Spielemarken, die beiden neuen PS4-Titel, die Abonnenten für lau bekommen, können sich aber durchaus ebenfalls sehen lassen. Diese sind jeweils ab dem 06. August 2019 für einen Monat lang erhältlich.

Titel Nr. 1 ist WipEout: Omega Collection. Das Sci-Fi-Rennspiel wurde ursprünglich im Jahr 2017 veröffentlicht und umfasst alle Inhalte der Teile WipEout HD, WipEout HD Fury und WipEout 2048. Konkret dürft ihr euch in der Collection daher über 46 futuristische Rennschiffe, 26 umkehrbare Strecken und neun Spielmodi freuen. Im Multiplayer darf lokal zu zweit oder online mit bis zu acht Spielern gezockt werden. Auch die PSVR-Unterstützung ist an Bord.

Das zweite neue Spiel soll Shooter-Fans zufrieden stellen, handelt es sich dabei doch um Sniper Elite 4. Auch das Actionspiel erschien 2017 und entführt euch in das Italien des Zweiten Weltkriegs. Ihr schlüpft in die Rolle des Elite-Scharfschützen Karl Fairburn und führt an der Seite des italienischen Widerstands taktische Third-Person-Kämpfe. Neben der Story-Kampagne für bis zu zwei Spieler gibt es einen Koop-Modus für bis zu vier Gamer und einen kompetitiven Multiplayer-Part für bis zu zwölf Spieler.