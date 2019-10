Sony hat heute Abend das Line-up der kostenlosen Spiele via PlayStation Plus im November 2019 bekannt gegeben. Wir verraten euch hier, auf welche beiden PS4-Titel ihr euch freuen dürft!

Der Oktober ist fast zu Ende und folgerichtig hat Sony nun das Line-up via PlayStation Plus im November bekannt gegeben. Wie zuletzt gewohnt bekommt ihr auch im neuen Monat wieder zwei Vollversionen für die PlayStation 4 als Abonnent an die Hand. Diese werdet ihr ab dem 05. November in der neuen Woche beziehen können; bis dahin steht euch noch das Oktober-Line-up zur Verfügung.

Die neuen Spiele können sich durchaus sehen lassen. Als Headliner darf sicherlich Nioh gelten. Das Action-Rollenspiel wurde im Jahr 2017 veröffentlicht und avancierte zum Überraschungserfolg. Aktuell ist dieses eigentlich für knapp 20 Euro im PlayStation Store zu haben.

Nioh versetzt euch in das Japan des 17. Jahrhunderts zurück, das von grausigen Dämonen aus der japanischen Mythologie heimgesucht wird. In der Rolle des aus Irland stammenden Samurais William müsst ihr die Stärken und Schwächen eurer Gegner genauestens studieren, um im richtigen Moment präzise auszuweichen oder zuzuschlagen. Unser Nioh Review könnt ihr zur Einstimmung noch einmal nachlesen.

Bei zweiten Titel kommen indes Survival-Horror-Fans auf ihre Kosten, denn bei diesem handelt es sich um das 2017 veröffentlichte Outlast 2. Dieses kostet regulär knapp 30 Euro und wurde von Red Barrels entwickelt. Aus der Ego-Perspektive erlebt ihr die Geschichte, die sich um den Kameramann und Enthüllungsjournalisten Blake Langermann und dessen Frau Lynn dreht. Diese gehen dem mysteriösen Mord an einer schwangeren Frau nach, wobei sie die Ermittlungen in die Wüste Arizonas entführen. Durch einen Helikopter-Absturz von seiner Frau getrennt, findet sich Blake in einem abgeschiedenen Dorf wieder, das von Dunkelheit, tiefgründiger Korruption und einer geistesgestörten Sekte regiert wird.