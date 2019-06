Days of Play: Spart bei Sekiro, Spider-Man, Days Gone und mehr!

Kurz vor dem Beginn der E3 locken die Days of Play im PlayStation Store mit zahlreichen Angeboten. Wir haben für euch die Highlights herausgepickt.

Passend zur E3 2019 startet Sony im PlayStation Store eine die Aktion "Days of Play", bei der viele Spiele und Erweiterungen zu teils kräftig reduzierten Preisen angeboten werden. Darunter sind Knaller wie Sekiro: Shadows Die Twice, Spider-Man und God of War. Wir haben für euch die Highlights herausgesucht.

FIFA 19 - 24,99 Euro

NBA 2K19 - 19,99 Euro

Marvel's Spider-Man - 29,99 Euro

God of War - 29,99 Euro

Days Gone - 49,99 Euro

Sekiro: Shadows Die Twice - 55,99 Euro

Mortal Kombat 11 - 52,49 Euro

Monster Hunter World - 19,99 Euro

Resident Evil 2 - 34,99 Euro

Kingdom Hearts III - 41,99 Euro

Red Dead Redemption 2 - 44,79 Euro

The Division 2 - 44,99 Euro

Far Cry: New Dawn - 23,99 Euro

Devil May Cry 5 - 34,99 Euro

Für die komplette Liste aller Angebote folgt einfach unserem Link am Ende dieser Meldung. Die Aktion Days of Play läuft bis zum 18. Juni, 0.59 Uhr.