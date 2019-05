PlayStation Plus

Nachdem Microsoft gestern vorgelegt hat, legt Sony heute nach: Jetzt stehen die kostenlosen PS4-Vollversionen für Abonnenten von PlayStation Plus fest und wir verraten euch hier, worauf ihr euch freuen dürft.

Das unlängst bekannt gegebene Line-up der Xbox Games with Gold im Mai ist für Abonnenten eine gewisse Enttäuschung gewesen. Umso höher dürften die Hoffnungen von PS4-Gamern gewesen sein, dass es ihnen auf ihrer Plattform im Mai besser ergeht. Allerdings: Den ganz großen Blockbuster liefert auch Sony in diesem Monat nicht ab.

Nachdem man die PS3- und Vita-Titel ja bereits vor einiger Zeit eingestampft hat, gibt es auch im Mai wieder zwei Vollversionen für die PlayStation 4. Dabei handelt es sich einerseits um Overcooked, andererseits um den atmosphärischen Indie-Erfolg What Remains of Edith Finch.

Overcooked setzt auf eine kooperative Spielerfahrung für bis zu vier Spieler. Diese müssen den Kampf gegen die Zeit gewinnen, um die Mäuler hungriger Kunden zu stopfen.

In What Remains of Edith Finch verkörpert ihr hingegen das letzte überlebende Mitglied der Finch-Familie und reist zum alten Familiensitz, um dort mehr über eure Verwandten zu erfahren. Auf eurer Reise werdet ihr mit ungewöhnlichen Todesfällen konfrontiert und jede Story wird interaktiv aufbereitet.

Die beiden Spiele können ab dem 07. Mai von Abonnenten via PlayStation Store bezogen werden; bis zum 06. Mai könnt ihr daher noch auf die Vollversionen des Monats April zurückgreifen.