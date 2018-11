PlayStation Plus

Nun stehen auch kostenlosen Spiele für PS-Plus-Abonnenten im Dezember stehen fest. Wir verraten euch hier, was euch erwartet.

Sony Interactive Entertainment hat die Spiele für Abonnenten von PlayStation Plus im kommenden Monat Dezember bekannt gegeben. Der letzte Monat des Jahres ist vor allem für Fans von Rennspielen und Survival-Horrror interessant.

Angeführt wird das Line-up nämlich von ONRUSH und SOMA. Mit dem Rennspiel der Entwickler, die auch für die MotorStorm-Reihe zuständig waren, erwartet euch ein blitzschnelles Arcade-Erlebnis und Online-Unterstützung für bis zu 12 Fahrer in vier verschiedenen Modi. SOMA hingegen ist der Nachfolger zu Amnesia: The Dark Descent und erzählt die Geschichte von Simon, der nach einer Kopfverletzung in einer Industrieanlage landet und den Weg nach Hause sucht.

Erneut gibt es auch Titel für die PlayStation 3 und PlayStation Vita. Darunter befinden sich beispielsweise die Zeitreise-Visual-Novel Steins;Gate und Papers, Please, in dem ihr als Inspektor einer Einwanderungsbehörde eure Arbeit verrichtet.

Alle Titel stehen ab dem 04. Dezember zur Verfügung; bis dahin gilt weiterhin das Line-up aus dem November, über das wir euch im Folgenden auch nochmal einen Überblick verschaffen.

Yakuza Kiwami (PS4)

Bulletstorm: Full Clip Edition (PS4)

Jackbox Party Pack 2 (PS3)

Arkedo Series (PS3)

Burly Men At Sea (PS Vita + PS4)

Roundabout (PS Vita + PS4)