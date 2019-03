Mit den kostenlosen PlayStation-Plus-Spielen im April werden wieder vermehrt digitale männliche Geschlechtsteile baumeln.

PlayStation-Plus-Abonnenten haben im April die Möglichkeit, sich Conan Exiles und The Surge herunterzuladen. Es ist bereits der zweite Monat, in dem Sony sich nur noch auf Titel für die PS4 konzentriert, nachdem die PS3 sowie Vita aus dem Programm genommen wurden.

Mit Conan Exiles erwartet euch ein Open-World-Survival-Spiel von Funcom, das bereits im Januar 2017 im Early Access erschien. Die finale Veröffentlichung erfolgte im Mai 2018 auf der PS4, dem PC und der Xbox One. Vor allem durch die Möglichkeit, seine barbarischen Charaktere komplett nackt spielen sowie die männlichen, wabbeligen Geschlechtsteile per Regler anpassen zu können und Sklaven zu halten, machte der Titel vor einem Jahr Schlagzeilen.

The Surge dagegen ist ein Action Rollenspiel des deutschen Studios Deck 13 Interactive, das sich in Sachen Gameplay stark von Dark Souls inspirieren ließ. Der Titel erschien im Mai 2017 für PS4, PC und Xbox One und galt als geistiger Nachfolger von Lords of the Fallen.

Beide Titel können ab kommendem Dienstag, den 2. April kostenlos heruntergeladen und gespielt werden, solange ihr eine aktive PS-Plus-Mitgliedschaft habt. Bis dahin habt ihr noch die Gelegenheit, die kostenlosen Spiele vom März (The Witness und Call of Duty: Modern Warfare Remastered) zu sichern.