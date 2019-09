Heute um 22 Uhr zeigt Sony eine neue State of Play. Die Ausstrahlung inklusive neuen Infos zu The Last of Us: Part 2 könnt ihr direkt hier ansehen.

Die heutige Sony State of Play düfte besonders interessant werden, wurden doch neue Informationen zu The Last of Us: Part 2 bestätigt, von dem wir schon seit sehr langer Zeit nichts mehr gehört haben. Nicht nur wird vermutet, dass wir zum ersten Mal Joel zu sehen bekommen, sondern auch, wann das neue Spiel endlich erscheinen wird.

Neben anderen Neuigkeiten könnte es außerdem eine Neuankündigung hinsichtlich Batman geben. Zum 80. Geburtstag des Helden im Flederwams wurden von Warner Bros. geheimnisvolle Symbole gezeigt, die die Gerüchte um ein neues Spiel, vielleicht sogar eine Erweiterung der Arkham-Reihe weiter anheizen.

Schaltet um 22 Uhr deutscher Zeit ein, um keine der Ankündigungen zuverpassen!

