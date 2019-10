Sony muss künftig auf einen seiner namhaftesten Vertreter in Sachen PlayStation verzichten, denn wie nun bekannt wurde wird Shawn Layden das Unternehmen verlassen. Hier erfahrt ihr, was bislang bekannt ist!

Etwas überraschend gibt es bei Sony einen durchaus prominenten Abgang aus der Führungsriege zu vermelden. Wie jetzt offiziell bestätigt wurde, verlässt PlayStation-Chef Shawn Layden das Unternehmen. Zuletzt war er in der Funktion als Leiter der Worldwide Studios von Sony Interactive Entertainment tätig.

Der offizielle PlayStation-Account bestätigte die Meldung via Twitter. Verbunden mit großen Emotionen müsse man bekanntgeben, dass Shawn Layden SIE verlassen wird. "Seine visionäre Führung wird schwer vermisst werden. Wir wünschen ihm in Zukunft viel Erfolg und sind sehr dankbar für seine jahrelangen Dienste. Danke für alles, Shawn!", heißt es bei Twitter.

It is with great emotion that we announce that Worldwide Studios Chairman Shawn Layden will be departing SIE. His visionary leadership will be greatly missed. We wish him success in future endeavors and are deeply grateful for his years of service. Thanks for everything, Shawn!