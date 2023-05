Sony hat noch so einige Spiele in der Hinterhand, von denen wir vermutlich gar nichts wissen. Im Zuge des PlayStation Showcase, der kommenden Mittwoch stattfindet, werden wir vermutlich einige präsentiert bekommen.

Update:

Heute um 22 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit wird der PlayStation Showcase ausgestrahlt. Der etwa einstündige Livestream bietet einen Blick auf mehrere neue Kreationen für PlayStation 5 und PlayStation VR2 von PlayStation Studios sowie von Partner- und Indie-Entwicklern. Der Showcase kann um 22 Uhr live auf dem YouTube- und Twitch-Kanal von PlayStation verfolgt werden.

Originalmeldung:

Die E3 fällt in diesem Jahr bekanntermaßen aus. Alternativ veranstaltet Geoff Keighley sein Summer Game Fest, in dessen Dunstkreis haufenweise Studios ihre aktuellen Projekte vorstellen. Darunter fällt auch Sony, das Unternehmen legt aber bereits einige Zeit vor dem eigentlichen Event los. Bereits am kommenden Mittwoch, dem 24. Mai 2023 um 22:00 Uhr deutscher Zeit. Das Summer Game Fest hingegen startet erst am 8. Juni 2023.

Was genau das Unternehmen im Gepäck hat, das steht bisher aber noch nicht fest. Eigenen Aussagen zufolge heißt es: "Es erwarten euch einige neue Kreationen von PlayStation Studios sowie fesselnde Spiele von Drittherstellern und Indie-Entwicklern".

Der Leaker RinoTheBouncer will von zuverlässiger Quelle erfahren haben, was es beim PlayStation Showcase zu sehen geben wird. Auch wenn solche Leaks mit Vorsicht genossen werden sollten, Rino lag bereits in der Vergangenheit mehrfach richtig und verkündete auch den Termin des Events von der offiziellen Bekanntgabe.

Hier alle Spiele, die Sony laut Rino im Gepäck hat:

Spider-Man 2

Metal Gear Solid 3

Stellar Blade

Silent Hill 2

The Last of Us: Multiplayer

Rise of the Ronin

Final Fantasy VII: Rebirth

Death Stranding 2

Lost Soul Aside

Wolverine

Pragmata

Silent Hill: The Short Message

Dragon’s Dogma II

Neue Marke von Santa Monica

Neue Marke von Naughty Dog

Neue Marke von Bend Studio

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake

Wie gesagt, die Informationen sind mit Vorsicht zu genießen. Aber speziell Titel wie Spider-Man 2 und Final Fantasy VII: Rebirth dürften als gesetzt gelten. Am Mittwoch sind wir schlauer.