In dieser Woche überraschte Sony mit der Gründung von PlayStation Productions, einem hauseigenen Studio, das die vielen eigenen Videospielmarken für TV und Kino umsetzen soll. Jetzt ist auch das erste Projekt bekannt geworden.

Dank der Gründung von PlayStation Productions hoffen viele Fans der zahlreichen First-Party-Franchises von Sony auf entsprechende Umsetzungen in Form von TV-Serien oder Kinofilmen. Ganz oben auf der Wunschliste dürften beispielsweise The Last of Us, Uncharted oder God of War zählen - doch das Erstlingswerk des neuen Studios ist ein ganz anderes.

Die neue Division wird ihr Debüt mit einer TV-Show rund um Twisted Metal feiern. Das bestätigte Tony Vinciquerra, Vorsitzender und CEO von Sony Pictures, nun gegenüber Investoren. Damit greift man bei Sony womöglich auch frühere Pläne noch einmal auf, denn Twisted Metal sollte im Jahr 2012 als Film umgesetzt werden, doch dieses Vorhaben hat sich bislang nicht durchgesetzt.

Fans der Uncharted-Reihe haben aber ebenfalls Grund zur Freude, denn losgelöst von der Gründung von PlayStation Productions ist ja schon länger ein Kinofilm zur Naughty-Dog-Marke in Arbeit. Auch dazu hat sich Vinciquerra geäußert und bestätigt, dass der Streifen mittlerweile in einem "fortgeschrittenem Entwicklungsstadium" ist. Weitere Details gab der CEO von Sony Pictures gegenwärtig aber noch nicht preis.

Einen Starttermin für die TV-Show rund um Twisted Metal gibt es gegenwärtig noch nicht.