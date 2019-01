Sony macht seinen Europahauptsitz in Großbritannien dicht und verlegt ihn auf das Festland. Damit reagiert das Unternehmen vorsorglich auf den Brexit.

Sony wird seinen Hauptsitz in Europa, der sich in Großbritannien befindet, auf das Festland verlegen. Bis Ended März wird der Betrieb von London nach Amsterdam verlagert. Damit reagiert Sony vorzeitig auf den Brexit. Konkret möchte das Unternehmen vor allem "umständliche Zollprozeduren [...] vermeiden", sollte der Austritt des Landes aus der EU nicht geregelt ablaufen. Das Personal und das alltägliche Geschäft, das bisher in Großbritannien abgewickelt wurde, bleiben allerdings im Lande. Damit soll der Betrieb ohne Beeinträchtigungen durch den Brexit fortgesetzt werden können.

Bereits im vergangenen Jahr hatte sich Sony um die Registrierung einer Firma in den Niederlanden gekümmert, die zum Hauptsitz erklärt wird. Ein Schritt, durch den es Sony rechtlich möglich ist, in der EU zu bleiben.

Zahlreiche Firmen haben schon lange ihre Geschäfte aus Großbritannien zurückgezogen. Sonys Konkurrent Panasonic, aber auch ganz andere Unternehmen wie der Staubsaugerhersteller Dyson oder der deutsche Pharmakonzern Bayer reagieren auf einen möglicherweise harten Brexit. Dieser wird voraussichtlich am 29. März erfolgen.