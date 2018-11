Zwei Erfolgstitel führen Line-up im Dezember an

Wer ein ähnliches Angebot wie die kostenfreien Spiele via PS Plus oder Xbox Live Gold für den PC sucht, der wird beim Humble Monthly fündig. Jeweils zum nächsten Monat könnt ihr einsteigen - und beim Dezember kann sich das in Anbetracht der ersten zwei bestätigten Top-Titel durchaus lohnen!

Via Humble Store könnt ihr euch weiter für die monatliche Initiative Humble Monthly registrieren. Für ein fixes monatliches Entgelt von 12 Dollar erhaltet ihr dabei regelmäßig PC-Vollversionen an die Hand. Jetzt wurde das November-Line-up vollständig publik, doch der Einstieg ist nun erst wieder im Dezember möglich.

Ab dem 07. Dezember sollen die nächsten Vollversionen via Humble Monthly zu haben sein, zwei Titel gibt es aber schon jetzt als Early Access für Neueinsteiger und Abonnenten. Dabei handelt es sich um die beiden Erfolgstitel Metal Gear Solid V: The Definitive Experience sowie Cities: Skylines. Wer ein Abo abschließt, kann beide ab sofort zocken.

Die enthaltene Version von Cities: Skylines beinhaltet auch die Erweiterung "After Dark". Ansonsten bekommt ihr eben die komplette Dröhnung Metal Gear Solid V an die Hand. Alle weiteren kostenfreien Spiele im Dezember werden erst im Folgemonat vorgestellt.

Damit ihr das Angebot besser einschätzen könnt: Im November besteht das Line-up insgesamt aus den Titeln Hitman, Hollow Knight, 7 Days to Die, Dead Island: Definitive Edition, Resident Evil: Revelations, Sniper Elite, Sniper Elite 2, Die Zwerge, Hard Reset Redux und Vape Escape.