Fast-Food-Gigant McDonald's geht neue Wege: Statt die Partnerschaft mit dem Deutschen Fußball-Bund fortzusetzen, will man künftig mehr in den eSport investieren.

Burger-Riese McDonald's beendet nach 15 Jahren die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fußballbund (DFB). Stattdessen will man künftig noch stärker auf den eSport-Bereich und Trendsportarten setzen. Aus diesem Grund hat sich das Unternehmen die Sportmarketing-Agentur Jung von Matt/Sports an Bord geholt.

Die seit Anfang 2018 bestehende Partnerschaft mit der ESL wird demnach fortgesetzt. "Der Schritt in den eSport war für uns absolut richtig. Wir sehen einen deutlichen Anstieg in der Markenwahrnehmung bei der angesprochenen Zielgruppe", so Unternehmenssprecher Philipp Wachholz. Daher will McDonald's in 2019 mit einer Content-Strategie für Gaming-Fans an die bisherigen Erfolge anknüpfen.



"Die Entscheidung für das eine ist nicht zwangsweise die Entscheidung gegen das andere, sondern spiegelt die generelle Markenstrategie wieder, näher an die Lebenswelt der Teens und Twens anzuschließen", so Wachholz weiter. "Mit dem DFB hat uns über lange Jahre die Leidenschaft für den Sport verbunden. Gemeinsam haben wir sehr erfolgreiche Projekte zur Förderung von Bewegung initiiert. Obwohl der gemeinsame Weg an dieser Stelle vorerst endet, wünschen wir dem DFB und der Nationalmannschaft viel Erfolg für die Zukunft." Mit dem veränderten Sport-Portfolio habe man nun die notwendige Flexibilität, auch andere Sportarten und zeitgemäße Trends maßgeblich zu unterstützen.