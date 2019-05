"Game of Thrones" ist derzeit in allern Munde, schließlich neigt sich die Erfolgsserie des US-Senders HBO ihrem Ende entgegen. Auch Gamer können sich passend eindecken und sich nun sogar Gaming-Stühle mit entsprechendem Design zulegen.

Am heutigen Montag läuft auch in Deutschland die drittletzte Folge der finalen achten Staffel der HBO-Serie "Game of Thrones", die sich zu einem weltweiten Phänomen entwickelt hat. Wer sich auch in Sachen Gaming passend zur Erfolgsserie eindecken möchte, der bekommt von Secret Lab nun gar passende Gaming-Stühle an die Hand.

Auf der offiziellen Webseite des Stuhlherstellers gibt es nun verschiedene Stuhlmodelle, die sich drei der wichtigsten Häuser aus "Game of Thrones" annehmen: Targaryen, Stark und Lannister. Die Designs der Stühle sind in den Farben der jeweiligen Häuser in der Fantasy-Serie gehalten und weisen zudem auch das jeweilige Wappen des Hauses auf.

Die Stühle gibt es in unterschiedlichen Größen und mit verschiedenen Optionen zu kaufen, allerdings ist das Preisspektrum durchaus ansehnlich. Mindestens 389 Euro müsst ihr für euer Game-of-Thrones-Modell berappen. Vorbestellungen sind ab sofort bei Secret Labs möglich.

Im Spielebereich hatte zuletzt auf das Xbox-Team von Microsoft Neuigkeiten rund um "Game of Thrones" angedeutet. Worum es sich dabei handelt, ist aber noch unklar.