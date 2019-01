Das weltberühmte Instagram-Ei hat nun sein eigenes Spiel. Und darin sucht es nichts Geringeres als die große Liebe - dich!

Schon mal eine romantische Verabredung mit einem Ei gehabt? Wir auch nicht. Aber genau das könnte sich jetzt ändern! Das berühmte The World Record Egg, dem sein Titel für den Rekord für die meisten Likes (fast 51 Mio.) auf Instagram verliehen wurde, hat sein eigenes Browser-Spiel spendiert bekommen. Doch das Herz des Eis wird wohl schnell wachsweich, denn nach zehn bis 15 Minuten ist es wohl durchgespielt. Laut der Beschreibung des Entwicklers chibixi geht es um Folgendes:

"Du bist in den sozialen Medien darüber gestolpert, nun hast du 30 Tage Zeit, um Lige zu dem Ei aufzubauen und 100 Prozent zu erreichen. Sprich mit ihm, beantworte seine Fragen und verliebt euch!" Ein nicht unwesentlicher Bestandteil besteht beinahe in einer Ostereiersuche, da sich das romantisch veranlagte Ei zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Kanälen wie YouTube, Twitter oder Facebook aufhält.

>> Top 10: Die verrücktesten Waffen in Spielen, die gar keine sind!

Für ein wenig Wiederspielwert ist immerhin gesorgt, da es zwei alternative Enden gibt. Außerdem sollen sich einige Easter - hehe - Eggs in dem kurzweiligen Spiel verstecken. Das wird übrigens nicht das einzige Eierwortspiel sein, über das ihr stoßen werdet. Sogar von Jump-Scares ist die Rede. Na, was will man eigentlich mehr?? Wenn ihr The World Record Egg Dating Simulator spielen wollt, folgt einfach dem Link in der Quellenangabe unter dieser Meldung. Wenn ihr nicht selbst spielen wollt: Hier gibt es auch einen Playthrough: