Das Oktober-Line-up bei Humble Monthly ist nun live und damit können neue Abonnenten schonmal einen Blick voraus auf den November werfen, denn erst zu diesem Monat können Neuankömmlinge einsteigen. Gleich drei Spiele gibt es aber aus dem künftigen Line-up als Early Access.

Wie bei PS Plus oder Xbox Live Games with Gold können sich PC-Spieler Monat für Monat für ein fixes Entgelt Zugang zu mehreren PC-Vollversionen sichern. Wer jetzt einsteigt, bekommt aber nicht mehr das nun verfügbare Oktober-Line-up, sondern erst das vollständige Angebot im November. Satte drei Titel aus den kommendem Angebot können aber vorab gezockt werden.

Diese Early-Access-Titel wurden nun bekannt gegeben und haben es durchaus in sich. Namhaftester Vertreter des November-Line-ups wird Hitman: The Complete First Season sein. Wer die Neuauflage der Actionreihe rund um Killer Agent 47 als Einstimmung auf das am 13. November erscheinende Hitman 2 genießen möchte, kann so kostengünstig zuschlagen. Schließlich kostet ein Abo bei Humble Monthly pro Monat nur 12 Dollar.

Dazu gibt es noch zwei weitere Vorabtitel, nämlich Hollow Knight und 7 Days to Die. Die weiteren sechs Spiele im November - insgesamt gibt es also deren neun - werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Im Oktober gab es unter anderem die Vollversionen von Overwatch, Dungeons III, American Truck Simulator oder auch Old Man's Journey.