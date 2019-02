Der Rekord-Streamer wird künftig ein Online-Spiel weniger spielen dürfen. Der Entwickler hat ihn kurzerhand gebannt.

Im Wettrennen um die meisten Abonnenten auf YouTube hat Streamer PewDiePie ein neues Spiel ausprobiert und wurde sogleich vom Entwickler gebannt. In seinem Livestream hat Felix Kjellberg Roblox gespielt, eigentlich gute Werbung für ein Spiel, hat die Internetpersönlichkeit doch mehr Anhänger als Deutschland Einwohner. Aber nach kurzer Spielzeit wurde ihm der weitere Zugriff verweigert.

Mit dem Stream wollte sich PewDiePie weiter gegenüber dem YouTube-Kanal T-Series behaupten, der dem Schweden den Rang abzulaufen droht. Durch die Zahl der Zuschauer war offenbar derartig groß, dass der Stream überlastet war. Es scheint, als würden die Entwickler von Roblox eine Anti-PewDiePie-Einstellung hegen. Streamer, die Inhalte über das Spiel im Zusammenhang mit Kjellberg veröffentlichen, beispielsweise indem sie "subscribe to PewDiePie"-Shirts tragen, werden verwarnt, wenn nicht sogar gesperrt. Vermutet wird, dass der Grund dafür in der allgemeinen Umstrittenheit des Streamers liegt, der in der Vergangenheit unter anderem einen YouTube-Kanal mit antisemitischen Inhalten empfohlen hat - angeblich ohne von besagtem Content zu wissen.

Diese Vorfall im Speziellen sorgte im weiteren Verlauf für Wirbel um eine Ubisoft-Mitarbeiterin, die angeblich entlassen wurde, nachdem sie Spieleentwickler auf Twitter öffentlich dazu aufgefordert hatte, PewDiePie zu boykottieren und seine Karriere zu beenden. Später stellte sich heraus, dass sie nicht für diese Kommentare gefeuert wurde. Ein Schullehrer wiederum hielt einen Vortrag, in dem er sich gegen den Streamer aussprach. Das Video ging viral, wodurch ihm Todesdrohungen zugeschickt wurden.

Die aktuelle Geschichte rund um Roblox wird sich vermutlich nicht derartig aufblasen. Sicher wird es PewDiePie auch nicht davon abhalten, weiter Spiele zu Streamen, um eine Nasenspitze vor T-Series zu bleiben. Fans erhoffen sich, dass er zu Minecraft zurückkehrt, dem Spiel, mit dem seine Karriere begonnen hat.