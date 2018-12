Am gestrigen Abend stieg in der Flora Köln die Gala zur Verleihung des Deutschen Entwicklerpreises 2018. Wir verraten euch, welche Spiele dabei groß abgeräumt haben.

Im Laufe der Preisverleihung am gestrigen Abend in der Flora Köln wurde der Deutsche Entwicklerpreis 2018 vor über 400 Gästen vergeben. Gleich mehrere Titel dürfen sich dabei über zwei Awards in unterschiedlichen Kategorien freuen, darunter Hunt: Showdown von Crytek, Railway Empire von Kalypso und FAR: Lone Sails von Mixtvision.

Den wichtigsten Preis für das Beste Deutsche Spiel konnte FAR: Lone Sails einheimsen, den Award für das Beste PC-/Konsolenspiel ging dieses Mal an Railway Empire. Zum Besten Indie Game 2018 wurde CrossCode von Radical Fish Games und Deck13 gekürt.

Die Auszeichnungen wurden von einer hochkarätig besetzten Jury vergeben, die die Wahl zwischen unterschiedlichen Nominierten hatte. Insgesamt gab es 19 verschiedene Kategorien, deren Preisträger ihr im Einzelnen nachfolgend findet:

Bestes Deutsches Spiel - FAR: Lone Sails / Okomotive (Zürich) + Mixtvision (München)

Bestes PC-/Konsolenspiel - Railway Empire / Gaming Minds Studios (Gütersloh) + Kalypso (Worms)

Bestes Indie Game - CrossCode / Radical Fish Games (Saarbrücken) + DECK13 Interactive (Frankfurt am Main)

Bestes Mobile Game - supertype / Philipp Stollenmayer – kamibox (Riedstadt)

Beste technische Leistung - Railway Empire / Gaming Minds Studios (Gütersloh) + Kalypso (Worms)

Beste Grafik - Hunt: Showdown / Crytek (Frankfurt am Main)

Beste Story - State of Mind / Daedalic Entertainment (Hamburg)

Bester Sound - Hunt: Showdown / Crytek (Frankfurt am Main)

Bestes Game Design - FAR: Lone Sails / Okomotive (Zürich) + Mixtvision (München)

Beste Marketing Aktion - The Evil Within 2 - Influencer Kampagne / ZeniMax + Bethesda Softworks (Frankfurt am Main)

Most Wanted - Desperados III / Mimimi Productions (München) + THQ Nordic (Wien)

Bester Publisher - THQ Nordic (Wien)

Bestes Studio - präsentiert von game – Verband der deutschen Games-Branche e.V. - Paintbucket Games (Berlin)

Sonderpreis für Soziales Engagement - Streamer-Sammlung Kinderhospize von Phil & Beppo

Hall Of Fame - Stephan Reichart

Händler des Jahres - GameStop (Memmingen)

Ubisoft Blue Byte Newcomer, Gründer - Aschenputtel – ein interaktives Märchen / Golden Orb (Witten)

Ubisoft Blue Byte Newcomer, Studierende - Out of Place / Team Out of Place HAW Hamburg

Innovationspreis - Sonderpreis der Stadt Köln - DR!FT/ NUKKLEAR + STURMKIND (Hannover)