THQ Nordic und Humble Bundle tun sich ein zweites Mal für ein PlayStation-Bundle zusammen - und dieses Mal können auch europäische Schnäppchenjäger zuschlagen. Dabei könnt ihr sogar etwas Gutes tun!

Wenn ihr Spielenachschub für eure PlayStation 4 sucht, dann könnte das neue Humble THQ Nordic PlayStation Bundle 2 für euch von Interesse sein. Die Plattform ist im Regelfall ja für PC-Spieler interessant, dieses Mal bietet THQ Nordic das neue PS4-Bundle aber auch im europäischen Raum an.

Dabei könnt ihr auch etwas Gutes tun, denn erstmals gehen die Erlöse im Rahmen der nächsten Premiere auch an einen gemeinnützigen europäischen Verein: das "Flüchtlingsprojekt Ute Bock" mit Sitz in Wien, das sich vorwiegend aus Spenden organisiert und Flüchtlingen beratend zur Seite steht.

Was bekommt ihr für euer Geld? In der bis zum 13. November 2018 um 20:00 Uhr deutscher Zeit laufenden Aktion erhaltet ihr laut THQ Nordic Titel im Gesamtwert von mehr als 269 US-Dollar an die Hand. Wer mehr als einen Dollar zahlt, kann sich zu Beginn dabei die beiden Titel Lock's Quest und Giana Sisters: Twisted Dreams - Director's Cut sichern.

Für die zweite Stufe müsst ihr mehr als den durchschnittlich hingegebenen Betrag, derzeit 10,73 Euro berappen. Dafür bekommt ihr die PS4-Vollversionen von This is the Police, Die Zwerge, Red Faction 2, Black Mirror und Destoy All Humans! 2 an die Hand.

Die Endstufe steht bei 15 Dollar bzw. 13,19 Euro und umfasst dann die weiteren Titel Titan Quest, Darksiders: Warmastered Edition, Sine Mora EX und Battle Chasers: Nightwar. Ordentliche Spielefutter also für den bevorstehenden Winter...