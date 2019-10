Vom 14. bis zum 17. November wird dieses Jahr das PLAY Creative Gaming Festival gefeiert. Heute geben die Veranstalter erste Einblicke in die Formate und Programmpunkte, die die Besucher unter dem Motto „Of Monsters and Games“ erwarten.

Im Zentrum von PLAY19 steht die kreative Anwendung von digitalen Spielen – Erfinden, Bauen, Modifizieren, Programmieren, Tanzen, Basteln und Diskutieren. So wird das Studio Zukunft, ein großes Entwicklerlabor, dieses Jahr zum Monster Lab: Besucher können hier an unterschiedlichen Stationen Monster zum Leben erwecken und dabei spielerisch erfahren, wie digitale Spiele erschaffen werden.

Eine Station wird dabei in Zusammenarbeit mit dem Fundus Theater angeboten: In Anlehnung an die Performance „Beastie“ des Künstler-Duos Lone Twin kann man sich dort selbst in ein Monster verwandeln. Wer hingegen lieber mit Monstern spielen möchte, greift bei kreativen neuen Gaming-Konzepten und Indie-Titeln in der PLAY-Ausstellung zum Gamepad. Die kreativsten Gaming-Ideen und Konzepte werden zum Festival-Abschluss im Rahmen der Creative Gaming Awards gekürt.

Richtig zur Sache geht es bei Rock & Wrestling. Die subkulturelle Trash Wrestling Show gibt sich bei PLAY19 die Ehre und lässt Erinnerungen an Monster-Wrestling-Games aus den 80er- und 90er-Jahren erwachen. In der Tradition von Klassikern wie Rampage & Co. präsentieren sich Charaktere wie Sailor Boy, Mr. Cheese oder Eddie the Iceman dem Publikum. Wie in jedem Jahr, gehören auch bei PLAY19 zahlreiche Workshops, Impuls-Vorträge, Fortbildungen, Artist-Talks, Ausflüge – und nicht zuletzt die PLAY-Couch mit Moderator und WASD-Herausgeber Christian Schiffer zum Herzstück des Programms.

Foto © Bente Stachowske / jaf e.V. 2018