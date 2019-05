Call of Duty: Black Ops 4 für kleines Geld abstauben!

Wer bislang den aktuellen Shooter Call of Duty: Black Ops IIII noch nicht gezockt hat, der kann sich diesen nun in einer etwas abgespeckten Form recht kostengünstig sichern.

Mit dem Mai hat ein neuer Monat begonnen und damit sind die neuen Spiele für Abonnenten von Humble Monthly verfügbar. Gleichzeitig können Interessierte nun zum Juni-Angebot neu einsteigen und sich einen kleinen Bonus vorab sichern. Denn auch dieses Mal gibt es wieder ein Early-Unlock-Spiel, das vor dem Start des Juni-Line-ups schon jetzt beim Abschluss verfügbar ist.

Dabei handelt es sich um den populären Shooter Call of Duty: Black Ops IIII, allerdings in der etwas abgespeckten Battle Edition. Diese umfasst den Multiplayer-Modus sowie den Battle-Royale-Modus Blackout, nicht jedoch den Zombies-Modus. Das aktuelle Call of Duty ersetzt insoweit Assassin's Creed: Origins, das das Early-Unlock-Spiel im Mai gewesen ist.

Humble Monthly schlägt mit 12 Dollar pro Monat zu Buche und bringt euch Monat für Monat etliche Vollversionen ein. Das angesprochene Mai-Line-up, das sich nun nicht mehr durch Neulinge beziehen lässt, umfasst beispielsweise:

Assassin's Creed: Origins

Finding Paradise

Monster Prom

Journey Down: Chapter Three

Wandersong

Do Not Feed The Monkeys

I'm Not A Monster

Once Upon A Crime In The West