In China hat ein Mann aus Versehen den Videospielcharakter im Wert von 1,4 Mio. Dollar seines Freundes für gut 500 Dollar an einen Fremden verkauft.

Ein chinesischer Spieler des MMO-Rollenspiels Justice One hat in den vergangenen Jahren viel Geld in seinen Spielcharakter investiert, sehr viel Geld. Sage und schreibe 1,4 Millionen Dollar ließ er in das Spiel fließen, eine unglaubliche Summe, die man sicher nicht verlieren will. Genau das ist allerdings passiert, als ein Freund des Mannes den Charakter aus Versehen für umgerechnet nur etwa 550 Dollar an einen Fremden verkaufte.

Eigentlich sollte der Freund den Charakter, den er vorrübergehend zum Spielen erhalten hatte, für 55.138 Dollar über den In-Game-Store zurückverkaufen. Allerdings ist ihm dabei ein Kommafehler durch Übermüdung nach exzessivem Spielen unterlaufen. Doch nicht nur das, die Figur landete nicht einmal bei ihrem ursprünglichen Besitzer. In der Folge zog der Mann seinen Freund vor Gericht.

NetEase, der Betreiber des Spiels, musste auf die Transaktion auf Entscheidung des Gerichts rückgängig machen, die Spielfigur landete wieder bei ihrem Besitzer. Der ungeschickte Freund wird sein Missgeschick allerdings nicht so schnell vergessen. Er muss dem Käufer, der ein vermeintliches Schnäppchen gemacht hat, umgerechnet etwa 12.780 Dollar Schadensersatz zahlen.