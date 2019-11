Sonics neues Design sieht so viel besser aus

Sonic The Hedgehog (Film)

Nach harscher Kritik am ersten Film-Trailer und einer Verschiebung des Termins wurde das Design des Helden in Sonic the Hedgehog völlig überarbeitet. Endlich ist der Igel als das Sega-Maskottchen zu erkennen.

Erinnert ihr euch noch an den ersten Trailer zur Realverfilmung von Sonic the Hedgehog? Das gruselige, zu sehr vermenschlichte Design des blitzschnellen Igels ging Fans so sehr gegen den Strich, dass sich Paramount Pictures gezwungen sah, rasch einzulenken und auf die Kritik zu reagieren. Dafür wurde sogar eigens der Startermin des Streifens auf den 14. Februar 2020 verschoben.

Nun zeigt sich Sonic the Hedgehog in einem neuen Trailer, der erstmals das stark überarbeitete Design des Titelhelden zeigt. Und diesmal lässt sich das Sega-Maskottchen auch als das solche erkennen. Neben der Gesichtspartie mit den nun sehr viel prominenteren Augen, wie wir sie von Sonic kennen, wurde auch der Körper den Proportionen aus den Spielen angepasst. Die Reaktionen in den Sozialen Medien fallen durchweg positiv aus. Einstimmig wird das neue Design gelobt und Dank für die konsequente Reaktion ausgesprochen. Falls ihr es vergessen haben solltet, so sah der Charakter zuvor aus:

Die Rolle von Sonics Erzfeind Doktor Robotnik füllt der bekannte Comedy-Schauspieler Jim Carry aus. Auch dieser bekommt im aktuellen Trailer ein paar neue Szenen spendiert.

Wie gefällt euch die Überarbeitung? Hat sie euer Interesse an dem Film wieder geweckt oder war euch Sonic the Hedgehog von Anfang an egal?