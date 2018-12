Sonic the Hedgehog kommt nächstes Jahr auf die große Kinoleinwand. Nun haben wir einen ersten Ausblick auf Sonics Aussehen bekommen. Und das ist... gewöhnungsbedürftig.

Eine Pokémon-Realverfilmung und kurze Zeit später will es auch Segas Maskottchen Sonic wissen. 2019 erscheint der Kinofilm Sonic the Hedgehog, der ähnlich wie "Detektiv Pikachu" wird der blaue Rennigel in animierter Form durch die reale Welt düsen. Seine Sprechrolle übernimmt der "Parks and Recreation"-Star Ben Schwartz.

Das Online-Magazin IGN durfte als erstes exklusiv ein animiertes Poster enthüllen, das andeutet, wie der bekannte Charakter im Film aussehen wird. Allerdings ist sind weite Teile, vor allem sein Gesicht in den Schatten kaum zu erkennen. Trotzdem sieht der Igel schon jetzt etwas seltsam aus. Klar, er ist ein Sprinter, aber seine Beine (und Arme) sehen irritierend muskulös und menschlich aus. Auch an die Menge blauen Fells müssen wir uns erst einmal gewöhnen. Ähnlich erging es uns im Fall von Pikachu und den anderen Pokémon. Eine Begründung für diese Gestaltungsentscheidung gibt es aber offiziell:

"Es wäre seltsam und es würde sich so anfühlen, als würde er nackt herumlaufen, wenn er wie eine Art Otter wäre", sagt Executive Producer Tim Miller (Regie für Deadpool) gegenüber IGN. "Für uns war es immer Fell und wir haben es nie anders betrachtet. Das macht aus, wie wir ihn in die reale Welt integrieren und es macht ihn zu einem echten Lebewesen." Hier könnt ihr selbst einen Blick auf Sonic werfen: