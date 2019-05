Bekanntermaßen wird der berühmteste Videospiel-Igel namens Sonic mal wieder verfilmt. Zum neuen Kinostreifen wurde jetzt ein erster Trailer veröffentlicht, doch dieser erntet viel Kritik.

Seit geraumer Zeit laufen die Arbeiten an einem neuen Kinofilm rund um Sonic the Hedgehog, dem berühmten blauen Videospiel-Igel aus dem Hause SEGA. Jetzt hat man den ersten offiziellen Trailer zum Film veröffentlicht, der allerdings unter Fans nicht sonderlich gut ankommt.

Im ersten Clip, den ihr euch weiter unten ansehen könnt, ist sowohl Sonic selbst als auch Jim Carrey als Doctor Ivo "Eggman" Robotnik zu sehen. Der Film ergründet die Hintergrundgeschichten der einzelnen Charaktere. Den Fans stößt unter anderem das vielleicht etwas misslungene Film-Design von Sonic selbst sauer auf. Der Trailer kommt aber insgesamt nicht gut weg, wie einigen nachfolgenden Twitter-Meinungen zu entnemen ist.

Hank Azaria: I will make a fool of myself as Gargamel!



Jim Carrey: HOLD MY BEER' pic.twitter.com/SRfyo74rYO — Malek | مالك 🍎 (@malekawt) 30. April 2019

pic.twitter.com/XjQM1BtO8a — Fernandinho Mandíbula De Ferro Clank Clank (@FernandoDonat14) 30. April 2019

this sums up my reaction to that trailer pic.twitter.com/vfa5YuPpVO — Joe🔜EDC🇯🇵 (@JoeXanity) 30. April 2019

Ihr wollt mitreden? Den Trailer könnt ihr euch im Folgenden ansehen!