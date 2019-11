Um die einst so populäre SOCOM-Reihe ist es in den letzten Jahren verdächtig ruhig geworden, doch das könnte sich womöglich bald wieder ändern. Vielleicht schon zum Start der PS5 soll es nun wohl einen frischen Serienableger geben.

Die taktische Shooter-Reihe SOCOM war ein recht populär, der letzte Teil liegt mittlerweile aber einige Jahre zurück. Schenkt man einem neuen Gerücht Glauben, dann feiert die Serie aber mittelfristig ein Comeback.

Der Twitter-Nutzer Tidux, der als Insider in der Spieleindustrie bekannt ist, behauptet nun, dass ein neues SOCOM bei Guerrilla Games in Arbeit sei. Der Titel solle demnach für die PlayStation 5 veröffentlicht werden und könnte im Kampf der Next-Gen-Plattformen der Gegenpart zu Microsofts Halo Infinite auf der Xbox Project Scarlett werden.

Yeah, Guerrilla Games second team is supposed to be developing MP Socom game. #PS5 https://t.co/3rQPGtSCmc