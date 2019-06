Schon im vergangenen Jahr waren die Arbeiten an einem neuen Sniper: Ghost Warrior bestätigt worden - und jetzt hat CI Games den neuen Titel offiziell per Trailer vorgestellt und zudem den E3-Auftritt bestätigt.

CI Games hat per Pressemeldung heute Sniper: Ghost Warrior Contracts ganz offiziell angekündigt, nachdem man Arbeiten am neuen Spiel bereits 2018 bestätigt hatte. Das Spiel setzt die taktische First-Person-Shooter-Serie auf dem PC, der PS4 sowie der Xbox One fort und entführt euch in die rauen Landschaften der sibirischen Wildnis.

Auf der diesjährigen E3 2019 sollen sich Messebesucher in Los Angeles erstmals selbst ein Bild vom neuen Titel machen können, der die klassische Sniper-Action des Franchise zurück bringt, aber auch die ein oder andere Überraschung bereit halten soll. Dabei setzt man vor allen Dingen neuerdings auf eine Verknüpfung von missions-basierten Szenarien auf strukturierten Karten.

Der Ansatz einer "Puzzle-Box" und das Auftragssystem sollen der Serie neuen Schwung verleihen. Die Missionen sollen durch einen völlig offenen Ausgang geprägt sein und mitunter völlig unterschiedlich verlaufen. Über den Rahmen der offenen Missionen hinaus, bietet Contracts die Möglichkeit, über unzählige Zusatzmissionen zusätzliche Vergütungen zu erhalten, mit denen das eigene Arsenal erweitert werden kann.

Neben klassischem Singleplayer-Gameplay gibt es eine Vielzahl von Multiplayer-Varianten geben. Der Release ist für 2019 geplant; weitere Infos folgen im Rahmen der E3 2019.