Unlängst wurde ja unter anderem auch eine Neuauflage des klassischen Shooters Sniper Elite V2 angekündigt. Jetzt steht der Termin für das grafisch aufgebohrte Comeback fest.

Erst im vergangenen Monat wurde unter anderem Sniper Elite V2 Remastered für PC, PS4, Xbox One und Switch angekündigt - eine optisch aufgebohrte Spielversion des klassischen First-Person-Shooters der vergangenen Konsolengeneration. Einen Release-Termin blieb Rebellion damals zunächst noch schuldig, doch dieser steht seit heute nun ebenfalls fest.

Wer sich Sniper Elite V2 Remastered für eine aktuelle Plattform zulegen möchte, darf sich im Kalender demnach den 14. Mai 2019 rot anstreichen. Via Sold Out Games wird es dann auch eine klassische Retail-Version geben. Ansonsten lässt sich die digitale Variante bereits für PC und PS4 mit einem 10-prozentigen Nachlass auf den regulären Verkaufspreis vorbestellen. Auf der Switch und der Xbox One starten die Vorbestellungen am 24. April 2019.

Was bringt euch die neue Spielvariante an technischen Verbesserungen ein? Ein neues Vergleichsvideo, das ihr euch anbei ansehen könnt, soll euch einen Eindruck vermitteln. Unter anderem sollen 4K-Auflösungen und HDR unterstützt werden. Die Plattformen, die das technisch nicht auf die Reihe kriegen, erhalten immerhin deutlich detailreichere Spielumgebungen und Charaktermodelle spendiert.

Ansonsten sind auch alle zuvor veröffentlichten DLC-Inhalte, ein Fotomodus, sieben neue spielbare Charaktere und ein Multiplayer-Modus für nunmehr bis zu 16 Spielern an Bord.