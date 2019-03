Rebellion hat gestern Abend nicht ein, nicht zwei, nicht drei, sondern vier kommende Spiele aus der Sniper-Elite-Reihe angekündigt! Neben Remastered-Versionen wird es auch völlig neue Spiele geben.

Der Indie-Entwickler Rebellion hat gestern über vier neue Projekte aus der Sniper-Elite-Reihe gesprochen, an denen aktuell gearbeitet wird. Darunter auch ein völlig neuer Nachfolger zu Sniper Elite 4. Das Spiel befindet sich allerdings noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase, weswegen wohl mindestens ein Jahr lang nicht mit neuen Informationen zu rechnen sein soll.

Darüber hinaus wurde Sniper Elite V2 Remastered angekündigt. Es bringt das Berlin von 1945 zurück auf aktuelle Plattformen mit überarbeiteter Grafik und einer Reihe neuer Features wie zusätzlichen Charakteren und einen Frame-für-Frame-Foto-Modus, mit dem vor allem die X-Ray-Kills festgehalten werden können. Außerdem werden alle DLCs enthalten sein. Die überarbeitete Version erscheint 2019 für PC, PS4, Xbox One und zum ersten Mal für die Switch am selben, noch nicht genannten Tag. Die Switch bekommt außerdem einen weiteren Teil der Reihe spendiert: Sniper Elite 3: Ultimate Edition wird ebenfalls noch dieses Jahr für die Hybridkonsole mit allen zusätzlichen Inhalten veröffentlicht.

>> Top 10: Die brutalsten Spiele, die es je gegeben hat!

Zu guter Letzt arbeitet an Rebellion an einem dedizierten VR-Titel im Sniper-Elite-Universum. Noch hat das Spiel keinen finalen Namen. Es entsteht in Zusammenarbeit mit Just Add Water. Weitere Informationen sollen noch dieses Jahr folgen.