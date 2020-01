Snakebyte bietet mit den Multi:Playcon ein Controller-Doppelpack für die Switch an. Das Killerargument: Der Preis. Abgesehen davon wissen die Controller nur wenig von sich zu überzeugen. Aber es ist alles eine Frage des Alters und der Nutzung.

Die Switch ist die Multiplayer-Konsole schlechthin. Aber gerade, wenn mehr als zwei Spieler zusammen zocken wollen oder der berüchtigte Joy-Con-Drift zuschlägt, kann die Anschaffung neuer Controller oder von Ersatz ziemlich kostspielig werden. Snakebyte ist nicht der letzte und nicht der erste Hersteller, der deswegen eigene Mini-Controller für die Switch anbietet.

Das Multi:Playcon-Set lockt mit einem Preis von 39,99 Euro. Dafür erhält man gleich zwei Controller, wahlweise in Blau und Orange beziehungsweise zwei Grautönen. So viel kostet alleine ein einzelner Original-Joy-Con, bietet dafür aber auch ausgefeiltere Features wie HD-Rumble, Bewegungssensoren oder die IR-Kamera. Wer die Multi:Playcon in Händen hält, merkt, dass das kleine Gamepad zwar ergonomischer geformt, dafür in Sachen Materialauswahl weniger wertig wirkt. Einen Sturz unbeschadet zu überstehen ist den Snakebyte-Controllern jedenfalls eher zuzutrauen.

Die Stabilität geht leider auf Kosten der Performance, denn der Analogstick sitzt so bombensicher, dass merklich mehr Kraft aufgewendet werden muss, um ihn zu bewegen. Sehr nuancierte Richtungsangaben gestalten sich ein wenig schwierig, man gewöhnt sich aber an den höheren Widerstand. Dafür bieten die kleinen Gamepads knackige Druckpunkte aller Tasten.

Je nach Spiel unbrauchbar

Einige der Features wie die IR-Kamera oder Bewegungssteuerung sind natürlich nicht für jedes Spiel notwendig, manche Titel lassen sich mit den Snakebyte Multi:Playcon aber überhaupt nicht spielen. Populäre Beispiele sind beispielsweise Super Mario Party oder 1-2-Switch. Aber selbst diese speziellen Einsatzgebiete außen vor gelassen, fällt es je nach Spiel schwer, den Multi:Playcon eine Empfehlung auszusprechen. Ausgerechnet die auf der Verpackung vorgeschlagen Titel Super Smash Bros. Ultimate und Mario Kart 8 Deluxe, immerhin die verbreitetsten Multiplayer-Games der Switch, sind mit den Snakebyte-Gamepads nahezu unspielbar.

Grund dafür sind enorme Eingabeverzögerungen von gut einer Sekunde. Zusammen mit dem Widerstand des Analogsticks gestalten sich beim Fun-Racer Manöver selbst in einfacheren Kurven schnell als Herausforderung. Dass die Gewinnchancen in Super Smash Bros. oder allgemein in Spielen, in denen es auf Reaktionsvermögen und präzise Eingaben ankommt, eher gering sind, dürfte klar sein - alleine schon aufgrund der Größe.