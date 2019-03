Activision hat die bekannte Toys-to-Life-Marke Skylanders groß gemacht und auf Konsolen bereits mehrere Ableger veröffentlicht. Jetzt widmet sich ein neues Spin-Off einer weiteren Plattform.

Fans des Franchise können sich nämlich ab sofort Skylanders Ring of Heroes zulegen. Der Titel wird in satten 120 Ländern weltweit als Download im Google Play Store für Android sowie im App Store für iOS veröffentlicht.

Dabei handelt es sich um ein Mobile-RPG aus dem Hause Com2uS, das auf der erfolgreichen Marke von Activision basiert. Ihr taucht als Portalmeister, die Wächter der Himmelslande, in die Spielwelt ein und begebt euch auf ein Abenteuer, um den Schurken Kaos zu finden und das gestohlene Buch der Finsteren Magie zurückzuholen.

Die Geschichte ist in zehn Teile untergliedert und umfasst die beliebtesten Charaktere des Franchise. Mit diesen müsst ihr euch allerhand Herausforderungen in Verliesen stellen oder euch auch an die Spitze eines weltweiten PvP-Modus kämpfen. 10 Elemente mit einer Vielzahl von Skill-Kombinationen stehen zur Wahl und sollen unterschiedlichste Strategien und Taktiken ermöglichen. Zudem könnt ihr erstmals in der Reihe die "erwachten" Formen eurer Skylander sehen.

Bevor Skylanders Ring of Heroes auf die Welt losgelassen wurde, haben die Macher einen Soft-Launch mit einer Early-Access-Fassung in Australien, Kanada und Neuseeland durchgeführt. Das Feedback wurde dabei noch einmal ausgewertet und floss in die fertige Spielversion ein.