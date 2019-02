Seit geraumer Zeit werkelt Ubisoft bereits am Piraten-Abenteuer Skull & Bones, doch noch bevor dieses für PC, PS4 und Xbox One erscheint, wird der Stoff des Spiels nun auch anderweitig umgesetzt.

Wer auf Piraten-Abenteuer steht, der darf Ubisofts neuestes Werk Skull & Bones nicht nur im Spielebereich auf dem Schirm haben. Noch vor dem Release des PC- und Konsolentitels - der im Übrigen noch nicht konkret datiert ist - wurde nun auch eine weitere Umsetzung des Spielestoffs angekündigt.

Demnach hat sich die Film- und TV-Abteilung von Ubisoft mit Atlas Entertainment zusammen getan, um jetzt auch eine TV-Serie basierend auf Skull & Bones zu entwickeln. Das berichtet das für gewöhnlich gut informierte Online-Magazin The Hollywood Reporter.

Laut dem Bericht wird das TV-Drama auf dem Indischen Ozean angesiedelt sein und spielt in den 1700er Jahren - dem goldenen Zeitalter der Piraterie. Als Executive Producer wird Amanda Segel ("Person of Interest", "The Mist") fungieren; diese wird gleichzeitig auch die Pilotfolge schreiben.

Für Atlas Entertainment sind zudem Andy Horwitz und Richard Suckle ("American Hustle") ebenfalls als Executive Producer an Bord. Weitere Producer sind Danielle Kreinik, Ubisoft Entertainment Director of Development, sowie Jason Altman, Head of Film and Television bei Ubisoft. Einen Release-Termin gibt es ansonsten auch für die Serie noch nicht.