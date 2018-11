Mit P.T. veröffentlichte Konami einst einen ersten Teaser eines Kojima-Projekts, der die Einleitung zum Horrorspiel Silent Hills darstellen sollte. Zur Umsetzung ist es schlussendlich ja nie gekommen und P.T. wurde wieder aus dem Netz entfernt. Abhilfe schafft nun abermals ein Fan-Remake.

P.T. - die Kurzform für Playable Teaser - feiert abermals ein kleines Comeback auf dem PC. Verantwortlich zeichnet der private Programmierer Artur Laczkowski, der seine Version als "perfekt" bezeichnet und gegenwärtig kostenlos zum Download anbietet.

Das Remake führt sogar den gleichen Namen wie das Original von Konami und soll laut Laczkowski diesem auch treu bleiben, was die inhaltliche Umsetzung und den Spirit betrifft. "Ich hoffe, dass mein Remake von P.T. eure Tränen ein klein wenig trocknet", so der Schöpfer.

Remakes von P.T. sind mittlerweile die einzige Möglichkeit, noch an die spielbare Demo zu kommen. Das ursprünglich für die PS4 veröffentlichte Original von Konami wurde seitens des Unternehmens aus dem Netz genommen, nachdem man sich mit Hideo Kojima übernahm und das ambitionierte Horrorspiel Silent Hills samt Walking-Dead-Darsteller Norman Reedus einstampfte.

Ein legaler Download von P.T. ist heutzutage damit nicht mehr möglich und so bleiben nur noch Fan-Remakes. Diesen sagt Konami aber regelmäßig den Kampf an, so dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass auch die Auflage von Artur Laczkowski früher oder später aus dem Netz verbannt werden wird. Insofern gilt: Wer zuschlagen möchte, sollte das schnell tun.