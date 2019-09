Strategie-Fans auf den weit verbreiteten Konsolen PS4 und Xbox One dürfen sich freuen: Der Blockbuster Civilization VI kommt nun auch auf diese beiden Plattformen!

Im Rahmen von Sonys heutiger Ausgabe von "State of Play" wurde eine PS4-Umsetzung von Sid Meier's Civilization VI offiziell angekündigt; wenig später erfolgte außerdem die Bestätigung des Spiels auch für Microsofts Xbox One. Strategie-Fans werden also auf beiden Konsolen mit einem echten Klassiker des Genres beglückt.

Für beide Plattformen soll der aktuelle Teil der langjährigen Kultreihe ab dem 22. November 2019 zu haben sein. Es ist der erste Titel des Franchise auf PlayStation- und Xbox-Plattformen seit der Veröffentlichung von Civilization Revolution für PS3 und Xbox 360 im Jahr 2008.

Der aktuelle Titel wird in Form des Hauptspiels für PS4 und Xbox One erscheinen, die bislang für den PC veröffentlichten Add-ons sind Teil eines gesondert erhältlichen Expansion Bundles. In diesem bekommt ihr folglich auch "Rise and Fall" sowie "Gathering Storm" an die Hand. Im Übrigen sind auf den beiden Konsolen natürlich auch alle anderen aktuellen Updates und Verbesserungen direkt an Bord.

Im Konsolenbereich war der Strategie-Klassiker bislang ausschließlich für die Switch zu haben. Die PC-Fassung erschien bereits 2016.