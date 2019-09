Actionspiele haben das Battle-Royale-Genre groß gemacht, doch dieses ist mittlerweile so populär, dass nun auch völlig andere Titel auf den Zug aufspringen. In diesem Fall erhält nun das rundenbasierte Strategie-Epos Civilization VI einen eigenen Battle-Royale-Modus.

Nach dem immensen Erfolg von PUBG und Fortnite haben sich viele Actionspiele am Battle-Royale-Genre probiert und auch große Shooter-Ableger wie Battlefield oder Call of Duty wurden um einen solchen Modus ergänzt. Jetzt kommt dieser auch im Bereich der rundenbasierten Strategiespiele an.

Firaxis hat sich nämlich dazu entschlossen, mit dem September-Update zu Civilization VI nun auch einen Battle-Royale-Modus namens "Red Death" zu etablieren. Wie ihr es aus den besagten Actionspielen auch kennt, ist es auch in Civilization VI das Ziel, der letzte von mehreren Spielern zu sein, der schlussendlich nach einer Partie übrig bleibt.

Damit eine Partie in "Red Death" nicht zu einem endlosen rundenbasierten Kampf ausartet, wird die Karte im Laufe der Zeit immer kleiner. Dafür sorgen die namensgebenden roten Dämpfe, die euch immer mehr Schaden zufügen können. Wer am Ende eines Matches übrig bleibt, wird von einem Raumschiff aufgesammelt und vom dann tödlichen Planeten ins All gerettet.

In einem Match treten 12 Spieler gegeneinander an, wobei jeder eine eigene Zivilisation steuert. Hierbei könnt ihr euch für eine Gruppe von verschiedenen postapokalyptischen Fraktionen mit eigenen Stärken entscheiden. Der Spielstart wird dann jeweils in eine sichere Zone verlegt und euch steht zunächst eine Infanterie-Einheit, eine Einheit mit Maschinen pistole und ein Zivilist zur Verfügung. Die Sicherheitszone wird mit jedem Zug auf die oben beschriebene Art und Weise kleiner und ihr müsst eure Einheiten dementsprechend bewegen, was euch in Kämpfe mit anderen Spielern verwickelt.

Einen ersten Eindruck davon, wie "Red Death" in Civilization VI aussehen wird, vermittelt der nun veröffentlichte, passende Trailer. Ansonsten bleibt abzuwarten und sicherlich interessant zu sehen, wie die Entwickler Battle Royale in diesem hierfür eher ungewöhnlichen Genre tatsächlich im Detail umsetzen werden.

Civilization VI ist neben dem PC zwar auch für die Switch erhältlich, in den Genuss von "Red Death" kommt zunächst aber nur die PC-Fassung.