Shenmue 3 befindet sich in Arbeit und von den ersten beiden Teilen gibt es eine HD-Neuauflage. Doch nach SEGAs ursprünglicher Pläne hätte das ursprünglich sogar anders kommen sollen.

Wie Digital Foundry nun herausfand, hatte SEGA einst noch größere Ambitionen für die Neuauflage des ersten Shenmue von Yu Suzuki. So war eigentlich einmal eine umfassende Überarbeitung des Spiels angedacht, so wie das Capcom derzeit beispielsweise auch mit Resident Evil 2 macht.

Am Ende landete man schlussendlich dann doch einfach bei einer aufgehübschten HD-Variante mit Shenmue I & II HD, wobei Entwickler d3t die Arbeiten auf PS4, PC und Xbox One durchführte. Beide Spiele griffen dabei auf die gleichen AM2-Assets der Dreamcast-Spiele zurück. Das sorgte am Ende für einen moderneren Look, das komplette HD-Makeover, wie es einst geplant war, wäre aber darüber hinaus noch deutlich weiter gegangen.

Die Kollegen haben darüber hinaus auch ein längeres Video parat, in dem ihr einige Einblicke in besagtes Projekt bekommt. Dieses könnt ihr euch anbei ansehen.