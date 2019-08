Zum Ende des Jahres können sich Fans auf Shenmue 3 freuen. Der Publisher Deep Silver hat jetzt die Vorbesteller-Boni bekanntgegeben.

Einige Jahre hat es gedauert, aber bis zur Veröffentlichung von Shenmue 3 dauert es jetzt nicht mehr lange. In der Rolle des Teenagers Ryo Hazuki wollt ihr den Tod eures Vaters rächen und begebt euch auf eine Reise voller Rätsel, Kämpfe und Freundschaften. Angesiedelt ist Shenmue 3 in einer chinesischen Provinz. Der Publisher Deep Silver hat via Pressemitteilung die Vorbesteller-Boni für das über Kickstarter finanzierte Spiel angekündigt. Diese unterscheiden sich je nachdem bei welchem Händler (Amazon, Best Buy oder Gamestop) ihr den Titel vorbestellt. Nähere Details könnt ihr der folgenden Übersicht entnehmen:

Identische Vorbesteller-Boni:

Snake Power: Drei Flaschen ‘Snake Power’ Elixir zur Erfrischung der Energie während eines Kampfes

Spielmarken: 5,000 Spielmarken für die Glücksspiel-Zone im Spiel

“Glutkick” Trainingsrolle: Schaltet die fortgeschrittene Technik "Glutkick" für Ryo frei

Spielzeugkapsel: Set mit 24 Tickets zum Tausch für Spielzeugkapseln im Spiel

Zusätzlich gibt es einen der folgenden Inhalte exklusiv beim jeweiligen Händler:

Drachen/Phoenix Spiegelmedallion (Gamestop)

Limited Edition Steelbook (Best Buy)

Kenpogi-Trainingsoutfit (Amazon)

Wer sich für die digitale Variante entscheidet, der kann ebenfalls eine Digital Deluxe Edition inklusive Season Pass erwerben. Shenmue 3 erscheint am 19. November 2019 für PC und PlayStation 4.