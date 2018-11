Groß war die Freude, als auf Sonys Pressekonferenz zur E3 2015 mit Shenmue 3 eine Fortsetzung zur bekannten Rollenspiel-Reihe angekündigt wurde - jedenfalls wenn das Finanzierungsziel bei Kickstarter erreicht würde. Das gelang recht flott, doch zu einem Ende ist die Crowdfunding-Kampagne zum Titel erst jetzt gekommen.

Entwickler Ys Net hat offiziell bestätigt, dass die Crowdfunding-Kampagne zum neuen PS4- und PC-Rollenspiel Shenmue 3 offiziell ein Ende gefunden hat. Im Rahmen der E3 2015 kündigte man dieses Finanzierungsmodell an und legte bei Kickstarter los. Dort avancierte das Spiel letztendlich zu dem Videospiel, das die Millionenmarke am schnellsten überhaupt erreicht hat.

Die Umsetzung von Shenmue 3 war längst gesichert, schlussendlich kamen bei Kickstarter rund 6,3 Millionen Dollar zusammen. Via Slacker Backer nahm Ys Net seither aber noch weiteres Geld entgegen und konnte schon vor einigen Monaten das Erreichen des Meilensteins von 7 Millionen Dollar bestätigen. Hier wurden weitere Zusatzziele freigeschaltet, so dass Kampfsystem und andere Features nun in erweiterter Form ihren Weg in das Spiel finden werden.

Weitere Geldspenden an das Team sind indes ab sofort nicht mehr möglich. Die Crowdfunding-Kampagne wurde nun offiziell bei einem Wert von 7.179.510 US-Dollar eingestellt. Diesen Betrag haben satte 81.087 Unterstützer beigetragen. Dennoch sehen diese finanziellen Mittel wie ein Tropfen auf dem heißen Stein aus, wenn man bedenkt, dass das ursprüngliche Shenmue mit einem Budget von rund 70 Millionen Dollar einst als das teuerste Videospiel galt.

Trotzdem: Die Unterstützung für das Projekt ist riesig und dementsprechend bedanken sich die Macher nun auch noch einmal artig bei der Community. Mit Unterstützung von Sony wird Shenmue 3 fertiggestellt und soll ab dem 27. August 2019 für PC und PS4 zu haben sein.