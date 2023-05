Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch vage an die beiden Shadowman-Spiele, die irgendwann um die Jahrtausendwende erschienen sind. Nun, es kommt Nachschub.

Um sich an die Umsetzung der Shadowman-Comic zu erinnern, muss man ziemlich tief in der Mottenkiste graben. Da gab es mal ein erstes Spiel, das 1999 für N64 und PSone, sowie später auch PC und Dreamcast erschienen war, damals noch unter der Flagge von Acclaim. In dem Action-Adventure musste sich Shadowman Mike LeRoi mit fünf Killern und deren Anführer Legion im Reich der Toten anlegen. 2021 erschien ein Remaster des Spiels.

2002 folgte mit Shadow Man: 2econd Coming ein Nachfolger für die PS2, in der ihr erneut die Rolle des Voodoo-affinen Taxifahrers übernehmen musstet. Mittlerweile sind also über 20 Jahre vergangen, ohne dass wir etwas Neues vom Shadowman gesehen haben.

Das hat sich nun gerade geändert, denn Blowfish Studios arbeitet offenbar an einer Wiederbelebung der Reihe und kündigte mit Shadowman: Darque Legacy tatsächlich ein neues Spiel an. Selbiges soll im kommenden Jahr für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen und will sich ganz die Prämissen der früheren Spiele halten.

In Darque Legacy droht eine Verschwörung, das Reich der Lebenden zu überrollen, während Shadowman sich in "herausfordernden Nahkämpfen" mit "schrecklichen, unmenschlichen Wesen" auseinandersetzt. Die Spieler besuchen das Land der Lebenden und das höllische Reich der Toten und verkörpern den "Helden der Dunkelheit, um die nekromantische Kluft zu überwinden".

"Es war uns eine Ehre, mit Shadowman, dem ersten Spiel seit der PlayStation 2-Ära, einer so kultigen IP neues Leben einzuhauchen", sagt Game Director Clinton McCleary. "Wir freuen uns darauf, die Fans in das schreckliche, strafende, aber lohnende Erlebnis zu führen, das wir geschaffen haben. Wenn die Spieler in die Rolle von Shadowman schlüpfen, werden sie auf eine fesselnde Schar von Helden und Schurken treffen, während sie ihre Sense gegen die erbärmlichsten Bewohner der Deadside einsetzen."

Cool, oder? Wie auch immer, hier noch der Ankündigungs-Trailer: