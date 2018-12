Shadow of the Tomb Raider

Wie angekündigt hat Square Enix zusammen mit Eidos Montreal und Crystal Dynamics nun den zweiten DLC zum aktuellen Actionspiel Shadow of the Tomb Raider veröffentlicht. Wir verraten euch, was euch im neuen Zusatzinhalt erwartet.

Wer nach neuen Abenteuern mit Archäologin Lara Croft lechzt, der kann sich ab sofort den zweiten DLC namens "Die Säule" herunterladen. Insgesamt haben die Macher ganze sieben solcher Zusatzinhalte geplant, so dass euch auch danach noch etliche frische Inhalte erwarten. Inhaber des Season Pass erhalten den DLC ohne zusätzliche Kosten, ansonsten kann dieser auch einzeln für PC, PS4 und Xbox One erworben werden.

In "Die Säule" erwartet euch ein neues Herausforderungsgrab namens "Pfad von Huracan". Dort verbirgt sich die Wahrheit hinter der Legende der Maya-Apokalypse, die es herauszufinden gilt. Um einen alten Schatz an sich zu bringen, muss Lara Croft die gefährlichen Stürme überwinden und gleichzeitig die Truppen von Trinity bekämpfen.

Neben dem Grab gibt es mit dem "Kampfgewand von Sinchi Chiqa" auch ein neues Outfit, das den Schaden von Projektilwaffen reduziert und die Herstellung zusätzlicher Munition ermöglicht. Der ebenfalls neue "Bogen des Eidleisters" verursacht indes höheren Schaden bei gerüsteten Gegnern und die Fähigkeit "Tausend Augen" erlaubt es euch, Überlebensinstinkte in Baumkronen oder Wandverstecken zu benutzen.