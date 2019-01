Shadow of the Tomb Raider

Im letzten Herbst wurde Shadow of the Tomb Raider veröffentlicht und seither halten die Macher die Spieler mit Zusatzinhalten weiter bei Laune. Der mittlerweile vierte DLC hat nun einen konkreten Release-Termin erhalten und lässt nicht mehr lange auf sich warten.

Square Enix hat zum aktuellen Abenteuer von Lara Croft bereits drei Zusatzinhalte veröffentlicht, Fans des Spiels lechzen aber wie gewohnt nach mehr - und die Wünsche werden nun erhört. Mit "The Nightmare" hat man nun nämlich den mittlerweile vierten DLC offiziell angekündigt und mit einem konkreten Release-Termin versehen.

Spieler von Shadow of the Tomb Raider werden demnach bereits in der kommenden Woche zuschlagen dürfen, nämlich am 22. Januar 2019. Was erwartet euch? Viele Details sind noch nicht offiziell bestätigt worden, es steht jedoch fest, dass es euch in eine albtraumhafte Version von Croft Manor verschlagen wird. Dort bekommt ihr es mit "familiären Feinden und gefallenen Freunden" zu tun.

Bereits Rise of the Tomb Raider bekam einen ähnlich umschriebenen Modus spendiert. Lara traf dabei auf allerhand Zombie-Gegner in bekannter Umgebung. Der neue DLC "The Nightmare" könnte ein ähnliches Setting zurückbringen, doch eine offizielle Bestätigung steht wie gesagt noch aus.

Ein erstes Teaser-Bild könnt ihr euch eingangs dieser Meldung ansehen, ansonsten halten wir euch wie gewohnt auf dem Laufenden. Shadow of the Tomb Raider ist für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.