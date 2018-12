Shadow of the Tomb Raider

Kurz vor Weihnachten beschenkt Square Enix die Anhänger von Shadow of the Tomb Raider mit einer exklusiven Shotgun. Außerdem gibt es einen riesigen Rabatt auf die digitalen Versionen.

Wer sich für Shadow of the Tomb Raider interessiert, der kann sich ab sofort eine kostenlose Testversion für Xbox One, PlayStation 4 und PC herunterladen. In dieser könnt ihr den Anfang der neuesten Geschichte von Lara Croft erleben.

Die Entwickler bedanken sich außerdem bei der Spielergemeinde und bieten bis zum 07. Januar die exklusive Shotgun Bishop 600 Platinum Edition gratis an. Ihr müsst euch lediglich einmal bis zum genannten Datum in das Spiel einloggen und die Waffe gehört euch.

In Shadow of the Tomb Raider muss Lara zahlreiche Gräber im Dschungel erkunden und gegen Trinity kämpfen. Ein Season Pass liefert außerdem zusätzliche Abenteuer. Sollte euch die Testversion überzeugen, dann könnt ihr die digitale Version von Shadow of the Tomb Raider bis zum 10. Dezember mit einem Rabatt von 50 Prozent erwerben.

Shadow of the Tomb Raider ist für Xbox One, PlayStation 4 und PC erhältlich. Ein erster DLC-Inhalt namens Die Schmiede ist einzelnd oder als Teil vom Season Pass verfügbar.