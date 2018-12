Shadow of the Tomb Raider

Seit September ist das Actionspiel Shadow of the Tomb Raider erhältlich, doch wie sich das heutzutage gehört legen sich die Macher nicht auf die faule Haut, sondern werkeln fleißig an Nachschub. Der nächste DLC steht bereits in den Startlöchern.

Eidos Montreal will die Spieler weiter bei der Stange halten und wird noch vor Weihnachten einen weiteren DLC zum Actiontitel Shadow of the Tomb Raider veröffentlichen. Der Zusatzinhalt mit dem Namen "The Pillars" wird demnach ab dem 18. Dezember 2018 für PC, PS4 und Xbox One zu haben sein.

Was ist an Bord? In "The Pillar" erwartet euch eine neue Durchquerungsherausforderung auf dem sogenannten "Path of the Huracan". Neue Inhalte sind für das Action-Adventure außerdem in Form neuer Challenge Tombs, zusätzlicher Individualisierungsoptionen sowie neuer Nebenquests eingeplant.

Erst in der vergangenen Woche hatte Eidos Montreal zum Spiel auch eine kostenfreie Trial-Version angekündigt, in deren Rahmen Gamer die anfänglichen Herausforderungen von Lara Croft angehen können, um sich selbst einen Eindruck vom Titel zu machen.

Unser Shadow of the Tomb Raider Review könnt ihr an dieser Stelle noch einmal nachlesen.