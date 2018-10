Shadow of the Tomb Raider

Square Enix hat den ersten DLC für Shadow of the Tomb Raider angekündigt. In "Die Schmiede" könnt ihr auch kooperativ spielen.

„Die Schmiede“ heißt der erste von insgesamt sieben DLCs für Shadow of the Tomb Raider und erscheint am 13. November gleichzeitig für PlayStation 4 Xbox One und PC.

In „Die Schmiede“ stellt sich Lara der mit Lava überfluteten Schmiede der gefallenen Götter und enthüllt die Geheimnisse von Kuwaq Yaku. Währenddessen muss die Britin das Vermächtnis eines alten Freundes erfüllen und eine in den Flammen verschollen geglaubte Gefahr überwinden.

Der kommende DLC kann im Koop- oder Singleplayer-Modus gespielt werden. Die kommenden Zusatzinhalte werden weitere Herausforderungsgräber, Koop-Erfahrungen, Waffen und Outfits, Punkteangriff- und Zeitangriff-Modi sowie neue Geschichten hinzufügen. Sobald ihr „Die Schmiede“ abschließt, werdet ihr mit der Grenadier-Fähigkeit, dem Sandmann-Outfit und der Waffe „Stummer Ritter“ belohnt.

Shadow of the Tomb Raider ist seit dem 14. September 2018 erhältlich und schließt die Reboot-Trilogie, die 2013 gestartet wurde, ab.