Shadow of the Tomb Raider

Wer sich das aktuelle Abenteuer von Lara Croft noch nicht zugelegt hat, der bekommt in Kürze nun eine passende Gelegenheit. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft wurde nun die ultimative Version des Spiels offiziell angekündigt.

Auch von Shadow of the Tomb Raider wird es eine sogenannte Definitive Edition geben; das hat Publisher Square Enix heute im Rahmen einer Pressemeldung offiziell bekannt gegeben. Die ultimative Fassung des aktuellen Actionspiels rund um Protagonistin Lara Croft wird ab dem 05. November 2019 für PS4, Xbox One und PC in digitaler Form erhältlich sein; eine Box-Version ist für PS4 am 19. November 2019 eingeplant und auch eine Stadia-Version ist zum Start der Streaming-Plattform am gleichen Tag erhältlich.

Was bekommt ihr in der Definitive Edition alles geboten? Neben dem Hauptspiel erwarten euch hier alle sieben seither veröffentlichten DLC-Pakete. Ihr bekommt also alle Herausforderungsgräber, Waffen, Skills und Outfit ohne Ausnahme direkt mitgeliefert.

Wer zuvor den Season Pass zum Spiel erworben hatte, der muss sich nicht grämen, denn das exklusive DLC-Outfit, welches die Definitive Edition ebenfalls mit sich bringen wird, wird auch für Season-Pass-Käufer zum Download ohne weitere Kosten bereit stehen. Einen neuen Trailer zu Definitive Edition könnt ihr euch anbei ansehen.

In Shadow of the Tomb Raider reist Lara Croft durch die Welt, um eine Maya-Apokalypse zu verhindern. Der ursprüngliche Release des Titels erfolgte 14. September 2018.