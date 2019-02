Shadow of the Tomb Raider

Square Enix, Eidos Montreal und Crystal Dynamic sind weiter fleißig, wenn es darum geht, Spieler von Shadow of the Tomb Raider mit frischen Inhalten zu versorgen. Jetzt gibt es nämlich schon den vierten Story-DLC zum Download.

Die Abenteuer von Lara Croft im aktuellen Shadow of the Tomb Raider werden immer umfangreicher. Das erst im September letzten Jahres veröffentlichte Actionspiel hat von Crystal Dynamics nun den vierten Story-DLC spendiert bekommen. Dieser hört auf den Namen "Der Preis des Überlebens" und kann von allen Season-Pass-Inhabern ohne weitere Kosten bezogen werden. Im Übrigen steht der Zusatzinhalt natürlich auch separat zum Kauf auf PC, PS4 und Xbox One bereit.

Der Story-DLC lässt euch in die Spielwelt des Haupttitels zurückkehren und löst das Geheimnis hinter Laras größtem Widersacher auf. Während Lara versucht, die Codes von Trinitys Anführer zu knacken, muss sie ein neues Herausforderungsgrab voller giftiger Fallen überwinden und Elitesoldaten besiegen.

Neben dem Herausforderungsgrab wartet das neue Outfit "Jägersortiment" samt Trinity-Ausrüstung auf euch, das Laras Schritte beim Rennen leiser werden lässt. Zudem wird auch die Wahrnehmung der Protagonistin erhöht. Mit "Geräuschloser Stich" gibt es auch eine neue Pistole mit Schalldämpfer und die Fähigkeit "Raptorenauge" ermöglicht euch das Markieren von Feinden, so dass deren Umrisse durch Wände und andere Hindernisse sichtbar werden.

Als Teil des Updates sind die Gräber "Blick des Richters", "Tor der Unterwelt", "Heulende Höhlen", "Pfad der Schlacht", "Tempel der Sonne", "San Cordoba" und "Alter Aquädukt" aus der Hauptkampagne jetzt allesamt auch im Punkte- und Zeitangriff spielbar.