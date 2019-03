Shadow of the Tomb Raider

Square Enix und Crystal Dynamics setzen die DLC-Reihe zum aktuellen Shadow of the Tomb Raider fort und haben jetzt den mittlerweile fünften Story-Zusatzinhalt verfügbar gemacht. Wir verraten euch hier, was euch dabei erwartet.

Der neueste Story-DLC zum aktuellen Lara-Croft-Abenteuer Shadow of the Tomb Raider trägt den Namen "Das Herz der Schlange". Es handelt sich um den jetzt schon fünften Zusatzinhalt, der ab sofort für PC, PS4 und Xbox One gekauft und heruntergeladen werden kann.

Was erwartet euch im neuesten Zusatzkapitel? Lara Croft dringt im DLC in eine feindliche Festung ein, um einen Gefängnisausbruch zu inszenieren und sich anschließend gegen Kukulkan-Kultisten zur Wehr zu setzen. Im Zuge dessen muss Lara den "Spießrutenlauf des Mörders" abschließen und durch tödliche Stromschnellen navigieren, um schließlich die Macht des Schlangengottes zu erlangen.

Wer dieses Herausforderungsgrab abschließt, wird mit der Fähigkeit "Göttliches Kopfgeld" belohnt, durch die gefallene Feinde mehr Goldmünzen hinterlassen. Der DLC bietet zudem das Outfit "Drachenschuppen", welches Feuerschaden reduziert, Stolpern verhindert und die Regeneration beschleunigt. Zum Abschluss erhaltet ihr den Bogen "Schlangenbiss", der zusätzlichen Feuerschaden verursacht.



Als Teil des Updates sind die Gräber "Blick des Richters", "Tor der Unterwelt", "Heulende Höhlen", "Pfad der Schlacht", "Tempel der Sonne", "San Cordoba", "Alter Aquädukt" und "Durstige Götter" aus der Hauptkampagne jetzt allesamt auch im Punkte- und Zeitangriff spielbar.