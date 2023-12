Shadow Gambit: Zagan's Ritual & Yuki's Wish

Vor knapp einem halben Jahr begeisterte Shadow Gambit: The Cursed Crew mit seinem stimmigen Karibiksetting und sehr gut ausgearbeiteten Missionen die Freunde anspruchsvoller Taktik-Rollenspiele. Kurz darauf gab Entwickler Mimimi Games die traurige Nachricht bekannt, dass das Studio geschlossen werde. Gewissermaßen als Abschiedsgeschenk an die Fans veröffentlichen sie nun zwei DLCs auf einmal, um damit ein letztes „Servus“ zu sagen, bevor die Lichter ausgehen.

So sehr die Videospielindustrie boomt, so hart umkämpft ist der Markt. Professionell produzierte Titel müssen möglichst fehlerfrei und pünktlich zum anberaumten Veröffentlichungstermin erscheinen, ansonsten drohen Shitstorms und finanzielle Einbußen. Durch den Druck entsteht häufig der berühmt-berüchtigte Crunch, der den Entwickler zu unzähligen Überstunden nötigt und auf Dauer an den Kräften der Mitarbeiter zehrt.

Mimimi Games hat mit Shadow Tactics, Desperados 3 und Shadow Gambit: The Cursed Crew mehrere kompetente Taktik-Spiele im Stile des guten alten Commandos auf die Beine gestellt. Trotz des Erfolges schließt die Münchner Spieleschmiede nun ihre Pforten und begründet dies überraschenderweise nicht mit mangelndem Erfolg, sondern in erster Linie mit einem drohenden Burnout, vor dem man stehe. Allerdings möchte man sich auch nicht sang- und klanglos aus dem Staub machen. Stattdessen werden die treuen Spieler zum Abschied mit zwei DLCs versorgt, die auf die Namen Zagan's Ritual sowie Yuki's Wish hören.

In beiden Fällen erhaltet ihr jeweils einen neuen spielbaren Charakter sowie sechs frische Missionen, die sich nahtlos in das Hauptspiel integrieren. Sobald ihr in den Auftrag „Früchte ihrer Arbeit“ absolviert habt, erhaltet ihr auf eurem Geisterschiff eine neue Zielmarkierung. Folgt ihr den Anweisungen, dann steht euch der Neuling inklusive seiner Story und allen dazugehörigen Aufgaben zur Verfügung.

Ein Feind als Freund

Zagan gehörte der Inquisition an und erinnert sowohl vom Aussehen als auch seinen Fähigkeiten her an die fiesen Prognostiker, weshalb er beispielsweise einen Feind lähmen oder ihn von Weitem einfach ausschalten kann. Letzteres kostet Zagan allerdings ein paar Sekunden Zeit und obendrein einen Lebensenergiepunkt, weshalb man die Technik mit Bedacht einsetzen sollte.

Sollte Zagan von einem Feind gesichtet werden, dann erstarrt dieser für einen kurzen Augenblick und kann euch erst zeitverzögert angreifen beziehungsweise Alarm schlagen. Im Gegenzug ist der Prognostiker kein besonders agiler Charakter und verweigert beispielsweise das Klettern an Ranken, über die er eigentlich feste Mauern überwinden könnte.

Alleine hätte es Zagan sicherlich schwer, sich gegen seine ehemaligen Kollegen der Inquisition zur Wehr zu setzen. Doch im Team entpuppt er sich als nützlicher Unterstützer, sobald er einzelne Gegner gezielt außer Gefecht setzt und somit seinen neuen Freunden den Weg für alternative Lösungswege ermöglicht.

Altbekannter Dieb in neuem Gewand

Yuki hingegen dürfte allen Fans von Shadow Tactics noch ein Begriff sein: Die junge Diebin entpuppt sich als eine versierte Fallenstellerin und wird von dem Waschbären Kuma begleitet, der passend zum Karibiksetting einen Piratenhut trägt. Yuki kann Kuma zu einem beliebigen Ort schicken und einen Gegner mit einem kleinen, spitzen Pfeil beschießen. Daraufhin wird er wie von Zauberhand auf das kleine Kerlchen aufmerksam und marschiert blind vor Liebe in seine Richtung - ohne die von euch aufgestellte Falle zu bemerken, versteht sich. Ergo ist Yuki ein Charakter, mit dem man stets ein bis zwei Schritte vorausplanen sollte.

Hinzu kommen mit Zagan's Lair und Dragon's Dream jeweils eine neue Insel, auf der ein paar der DLC-Missionen stattfinden. Wer hingegen dem alten Hauptspiel einen neuen Reiz entlocken mag, der kann diese ebenfalls mit Zagan und/oder Yuki bestreiten und mit ihrer Hilfe vielleicht ein paar frische, gewitzte Taktiken austüfteln.

Shadow Gambit - Trailer zu den DLCs Zagan's Ritual & Yuki's Wish Nach der Schließung von Mimimi Games verabschiedet sich der Entwickler mit den beiden DLCs Zagan's Ritual & Yuki's Wish zu Shadow Gambit.

Somit treffen alle Stärken und Schwächen von Shadow Gambit: The Cursed Crew auch auf Zagan's Ritual und Yuki's Wish zu. Die Missionen sind hervorragend designt und können dank der unterschiedlichen Charaktere auf viele verschiedene Arten gelöst werden. Dafür müsst ihr einige Inseln mehrfach besuchen und oftmals bereits bekämpfte Gegner erneut ausschalten, was auf Dauer lästig ist.

>> Nichts für Landratten: Die 10 besten Piraten-Spiele <<

Selbst in den höheren Schwierigkeitsgraden bleibt die KI sehr berechenbar, weshalb Shadow Gambit phasenweise eher an ein Puzzle- als ein komplexes Strategiespiel erinnert. Im Gegenzug gefällt die farbenfrohe Präsentation und motiviert auch Genre-Einsteiger, sich mit den Abenteuern in der Karibik auseinander zu setzen.