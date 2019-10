Seit den letzten Teilen der Tony-Hawk- und Skate-Reihen warten Skateboard-Fans nun schon länger auf ein neues Videospiel. Alle ihre Hoffnungen ruhten daher nun auf Session, doch zumindest auf der Xbox verzögert sich der Titel nun leider Gottes.

Skateboard-Spiele zählten dank der Tony-Hawk- und Skate-Reihen einst zu den besten Titeln im Videospielbereich und waren vor einigen Jahre quasi noch Must-Haves. Mittlerweile ist es still um das Genre geworden, doch es gibt Licht am Ende des Tunnels: Mit Session soll endlich wieder ein frischer Wind wehen, doch das tut er zumindest auf der Xbox One nun vorerst einmal später.

Während die PC-Fassung des Titels von Crea-ture Studios im September auf Steam im Early Access gestartet ist, lässt die Game-Preview-Version auf der Xbox One nun vorerst länger auf sich warten. Diese hätte eigentlich im laufenden Monat Oktober veröffentlicht werden sollen, doch daraus wird nichts. Das bestätigte der Entwickler nun in einem offiziellen Statement, in dem man auf einen späteren Zeitpunkt immerhin noch 2019 verweist.

"Unglücklicherweise benötigen wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt einfach nur noch mehr Zeit, um Session auf die Xbox One zu bringen", heißt es seitens Crea-ture Studios. "Daher müssen wir die Xbox-One-Version auf Ende November bzw. Anfang Dezember verschieben. Wir wissen, dass das doof ist, denn uns ist bewusst, dass ihr schon eine Weile wartet, um das Spiel auf der Konsole zu zocken."

Es sei niemals leicht, derartige Entscheidungen treffen zu müssen, dennoch sei diese eben nun unumgänglich gewesen.

In Session dürft ihr in New York skaten, das 1:1 nachgebaut wurde - zumindest was die Bereiche in Lower Manhattan betrifft. Auch ein In-Game-Video-Editor ist an Bord, der euch eure ausgeführten Tricks in einem Clip zusammenschneiden lässt. Das Spiel versteht sich als "spiritueller Nachfolger" zur erfolgreichen Skate-Reihe und war auf der E3 2018 angekündigt worden.