Die Dark-Souls-Macher von From Software sind mit ihrem neuen Titel dem Dark-Fantasy-Setting treu geblieben. Doch wird auch das neue Sekiro: Shadows Die Twice von den Spielern angenommen? Zeit für ein erstes Zwischenfazit!

Seit vergangenem Freitag ist Sekiro: Shadows Die Twice offiziell für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Doch wird der Action-Hoffnungsträger in diesem Jahr auch von den zahlreichen Fans der Dark-Souls-Reihe und den Spielern im Allgemeinen auch tatsächlich angenommen? Ein erstes Zwischenfazit zur PC-Fassung ist jedenfalls verheißungsvoll für das Entwicklerstudio.

Die PC-Version hat bei Steam nämlich einen durchaus gelungenen Verkaufsstart hingelegt. Der neueste Titel von From Software ist auf der führenden Distributionsplattform für den heimischen Rechenknecht - für welche der Titel übrigens exklusiv auf dem PC zu haben ist - zum bislang größten Titel des Jahres 2019 innerhalb des Launch-Zeitfensters avanciert.

Der höchste Wert gleichzeitig zockender Games lag bei Sekiro über das Wochenende bei mehr als 124.000 auf Steam, was - je nach Tageszeit - für Platz 4 oder 5 der am häufigsten gezockten Spiele bei Steam reicht. Geschlagen geben musste sich das Spiel damit nur Dauerbrennern wie Dota 2, PUBG oder Counter-Strike: Global Offensive.

Für eine Neuveröffentlichung im noch jungen Spielejahr sind die Zahlen aber sehr gut. In der Kategorie hatten sonst die Capcom-Titel Devil May Cry 5 und Resident Evil 2 Remake mit knapp 89.000 bzw. gut 74.000 aktiven Spielern inne. Sekiro hatte insoweit also einen deutlichen Vorsprung am eigenen Launch-Wochenende.

Auch im internen Vergleich mit anderen Titeln von From Software schlägt sich das Action-Epos gut. Nur Dark Souls III war mit etwas mehr als 129.000 gleichzeitig aktiven Spielern am Startwochenende noch etwas erfolgreicher unterwegs, der Vorsprung ist aber eher als gering anzusehen. Verkaufszahlen selbst stehen zunächst noch aus.